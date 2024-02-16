Омск-Информ
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·Образование

В учебном заведении по решению суда закрывают столовую, где нет воды и раковин.
Горьковский районный суд приостановил работу пищеблока в «Алексеевской СОШ» в деревне Сягаевке на 20 суток. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Как сообщает пресс-служба суда, пищеблок школы не оборудовали исправными системами холодного водоснабжения, раковины в обеденном зале не подключили к горячей и холодной воде, а моечные ванны пищеблока не оборудовали гибким шлангом с душевой насадкой. В горячем цехе пищеблока нет освещения.
Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора во время внеплановой проверки. Постановление суда пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.
·Образование

В учебном заведении по решению суда закрывают столовую, где нет воды и раковин.
Горьковский районный суд приостановил работу пищеблока в «Алексеевской СОШ» в деревне Сягаевке на 20 суток. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Как сообщает пресс-служба суда, пищеблок школы не оборудовали исправными системами холодного водоснабжения, раковины в обеденном зале не подключили к горячей и холодной воде, а моечные ванны пищеблока не оборудовали гибким шлангом с душевой насадкой. В горячем цехе пищеблока нет освещения.
Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора во время внеплановой проверки. Постановление суда пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.