Большой дефицит испытывают детсады и начальные классы. Там не хватает воспитателей и учителей.

Большой дефицит испытывают детсады и начальные классы. Там не хватает воспитателей и учителей.

В омских школах и детских садах не хватает 690 педагогов. Больше всего от нехватки учителей «страдают» начальные классы – там не достает 67 педагогов, сообщает «Город55».

Кроме того, в городе открыто 56 вакансий для преподавателей русского языка и литературы, 52 вакансии для учителей математики, 46 мест для преподавателей английского языка, для учителей физики – 25 вакансий и 20 предложений для учителей технологии.

В омских детсадах же не хватает 164 воспитателя и 115 их помощников. При этом в учреждения ищут не только педагогических работников, а также дворников, электриков, сантехников и завхозов. Всего в детсады требуется 363 подобных сотрудника.