Несовершеннолетний автолюбитель также спровоцировал погоню за собой, в результате которой его задержали полицейские.

Несовершеннолетний автолюбитель также спровоцировал погоню за собой, в результате которой его задержали полицейские.

Экипаж ДПС во время ночного дежурства в Советском округе обратил внимания на ВАЗ-21074. На требование остановиться водитель лишь увеличил скорость.

– Пытаясь скрыться от автоинспекторов, он неоднократно проезжал за запрещающий сигнал светофора, чем создавал угрозу для других участников дорожного движения, – сообщили в УМВД России по Омской области.

На окраине Омска, на улице Загородной, дерзкого водителя задержали. За рулем «семерки» оказался 15-летний юноша.

– На место приглашена его мать. Она пояснила, что автомобиль принадлежит ей, но она не знала, что сын сел за руль транспортного средства. Далее с подростком и его родителями будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних, – пояснили в полиции.

Ну а всем родителям, имеющим автомобиль, Госавтоинспекция рекомендует не оставлять ключи в месте, доступном детям. Если юные автолюбители окажутся за рулем, их неопытность может привести к серьезным проблемам.