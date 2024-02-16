По мнению экс-гендиректора НПО «Мостовик», пассажиры метротрама будут также стоять в пробках, как и пассажиры автобусов и троллейбусов.

По мнению экс-гендиректора НПО «Мостовик», пассажиры метротрама будут также стоять в пробках, как и пассажиры автобусов и троллейбусов.

Накануне стало известно о том, что в Омске все-таки построят метротрам. Деньги на это будут выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. При создании метротрама предполагается использовать инфраструктуру недостроенного омского метро.

Обозреватель РИА «Омск-информ» попросил прокомментировать строительство метротрама экс-гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова.

– Вижу в этом большую ошибку. И вот почему. Да, вы можете разогнать трамвай в тоннеле со скоростью пусть 200 км/ч, но потом он все равно приедет к перекрестку, где будет двигаться со скоростью 10 км/ч. То есть не будет главного преимущества этого вида транспорта – скорости. Это как трубопровод: каким большим бы он ни был, но если есть серьезное сужение, то он пропустит ровно столько воды, сколько пройдет через эту узкую часть, – привел образный пример Олег Шишов.

Таким образом, по мнению эксперта, метротрам не особо повлияет на пропускную способность городского транспорта, ведь для движения трамваев по нему не будет 100 % выделенных линий.

– Тот же трамвай «вынырнет» из тоннеля и встанет в пробку на первом же перекрестке. И будет в ней стоять. Не будет никто у нас на нем ездить ради трех остановок! Деньги на ветер просто! – говорит Олег Шишов. – Допускаются просто детские ошибки. И они небезобидны для бюджета, населения. А у нас многие ходят в розовых очках и думают, что все задуманное так легко будет реализовать. Да, у нас делается много хорошего. Но нужно в комплексе все рассматривать, а не отдельно, как делают с метротрамом.

Добавим, что пока нет ни конкретных сроков строительства метротрама в Омске, ни его полной стоимости. Поэтому пока нельзя сказать, что такого-то числа омичи смогут впервые проехать на этом новом виде транспорта.