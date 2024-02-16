Омск-Информ
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·Общество

Он отказал хозяевам даже несмотря на гарантийные обстоятельства. Действовать пришлось прокуратуре. 

В прокуратуру Кормиловского района обратились местные жители. Они входят в категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, что входные двери в квартирах, которые им предоставили, пришли в негодность. Однако застройщик не стал делать ремонт. 

Несмотря на гарантийные обязательства перед собственниками, застройщик отказал жильцам в проведении ремонта. В целях защиты прав граждан прокурор района внес директору КУ «Центр учета и содержания собственности Омской области» представление, – сообщили в прокуратуре Омской области. 

После этого застройщик заменил двери.

·Общество

Он отказал хозяевам даже несмотря на гарантийные обстоятельства. Действовать пришлось прокуратуре. 

В прокуратуру Кормиловского района обратились местные жители. Они входят в категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, что входные двери в квартирах, которые им предоставили, пришли в негодность. Однако застройщик не стал делать ремонт. 

Несмотря на гарантийные обязательства перед собственниками, застройщик отказал жильцам в проведении ремонта. В целях защиты прав граждан прокурор района внес директору КУ «Центр учета и содержания собственности Омской области» представление, – сообщили в прокуратуре Омской области. 

После этого застройщик заменил двери.