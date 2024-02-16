Женщина выгнала мужчину из их общего дома и сменила замки.

Женщина выгнала мужчину из их общего дома и сменила замки.

Жителю Омска пришлось судиться за право проживать в квартире на проспекте Мира, которую он купил вместе со своей бывшей женой. Как сообщают судебные приставы, одна из долей в квартире принадлежит ему, остальные – женщине и двум детям бывшей семейной пары.

Однако после развода омичка стала препятствовать проживанию бывшего мужа вместе с ними. Она сменила замки, обосновывая это тем, что постоянные ссоры с мужчиной расшатывают психику детей. При этом женщина не оплачивала коммунальные услуги, этим занимался ее бывший муж.

Суд решил, что мужчина имеет право жить в квартире, которая принадлежит и ему тоже. Омичку обязали дать ему ключи. С женщиной поговорили приставы, и она исполнила решение суда.