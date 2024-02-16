Омск-Информ
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·Общество

Глава КФХ «Тритикум» Александр Левшунов стал заслуженным работником сельского хозяйства.

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами.

Глава государства отметил заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу главы КФХ «Тритикум» Александра Левшунова.

Уважаемому фермеру из Черлакского района присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Напомним, что в «Тритикуме» собраны все передовые технологии, которые есть в сельском хозяйстве. Александр Левшунов руководит им вместе со своим сыном Максимом Левшуновым. Пару лет назад РИА «Омск-информ» подробно рассказывало о современном животноводческом комплексе.

1454
·Общество

Глава КФХ «Тритикум» Александр Левшунов стал заслуженным работником сельского хозяйства.

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами.

Глава государства отметил заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу главы КФХ «Тритикум» Александра Левшунова.

Уважаемому фермеру из Черлакского района присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Напомним, что в «Тритикуме» собраны все передовые технологии, которые есть в сельском хозяйстве. Александр Левшунов руководит им вместе со своим сыном Максимом Левшуновым. Пару лет назад РИА «Омск-информ» подробно рассказывало о современном животноводческом комплексе.

1454