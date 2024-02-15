Омск-Информ
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·Происшествия

Тело мужчины было обнаружено в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Пожар случился днем.

Днем 15 февраля в Октябрьском округе Омска произошел пожар в доме №4 на Космическом проспекте. Горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже. В ходе тушения пожара в помещении было обнаружено тело 66-летнего пенсионера.

– Точная причина возгорания и причины смерти будут установлены по результатам проведенных экспертиз, – сообщили в областной прокуратуре.

Судя по фотографиям с места происшествия, квартира №15 горела по всей площади: закопчены стены и мебель на кухне и в комнате, обгорели коридор и входная дверь. Сотрудникам МЧС пришлось ее вскрывать.

·Происшествия

Тело мужчины было обнаружено в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Пожар случился днем.

Днем 15 февраля в Октябрьском округе Омска произошел пожар в доме №4 на Космическом проспекте. Горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже. В ходе тушения пожара в помещении было обнаружено тело 66-летнего пенсионера.

– Точная причина возгорания и причины смерти будут установлены по результатам проведенных экспертиз, – сообщили в областной прокуратуре.

Судя по фотографиям с места происшествия, квартира №15 горела по всей площади: закопчены стены и мебель на кухне и в комнате, обгорели коридор и входная дверь. Сотрудникам МЧС пришлось ее вскрывать.