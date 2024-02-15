Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка переходила дорогу на улице Пушкина и попала под колеса иномарки, за рулем которой находилась женщина.

Сегодня, 15 января, около 11:00 на улице Пушкина у здания военкомата произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоиспекции, водитель автомобиля «Тойота», 36-летняя женщина, не заметила ребенка, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила его.

В результате аварии девочке понадобилась помощь медиков. Сейчас по факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

·Происшествия

Девочка переходила дорогу на улице Пушкина и попала под колеса иномарки, за рулем которой находилась женщина.

Сегодня, 15 января, около 11:00 на улице Пушкина у здания военкомата произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоиспекции, водитель автомобиля «Тойота», 36-летняя женщина, не заметила ребенка, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила его.

В результате аварии девочке понадобилась помощь медиков. Сейчас по факту случившегося стражи порядка проводят проверку.