В этом году сотрудники ГИБДД зарегистрировали уже 26 таких дорожно-транспортных происшествий.

В этом году сотрудники ГИБДД зарегистрировали уже 26 таких дорожно-транспортных происшествий.

Сегодня заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Омску Илья Троян отчитался перед депутатами горсовета об аварийности. Подполковник полиции заявил, что количество ДТП с участием пассажирского транспорта в 2023 году выросло на 74 %.

В этом году аварийность продолжает увеличиваться. Произошло уже 26 ДТП с участием пассажирского транспорта. Увеличивается количество пострадавших, но уменьшается количество погибших.

Самым распространенным видом аварий, по данным Госавтоинспекции, остается падение пассажиров. В январе происшествия зарегистрировали на остановках «ОМЦ «Химик» и «Главпочтамт». Чуть реже происходят столкновения и наезды на пешеходов.