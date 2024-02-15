Омск-Информ
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·Происшествия

Девушка взяла с полки товар и спрятала его в сумку, после чего молодые люди покинули здание.
Омские полицейские разыскивают преступников, обокравших магазин электроники на улице Рождественского. Они похитили беспроводные наушники стоимостью 6 400 рублей.
В преступлении подозревают парня в черной куртке и девушку в длинной джинсовой юбке. Их сняла в магазине камера видеонаблюдения.
Тех, кто узнал этих людей или располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-999-454-92-50 или 102.
·Происшествия

Девушка взяла с полки товар и спрятала его в сумку, после чего молодые люди покинули здание.
Омские полицейские разыскивают преступников, обокравших магазин электроники на улице Рождественского. Они похитили беспроводные наушники стоимостью 6 400 рублей.
В преступлении подозревают парня в черной куртке и девушку в длинной джинсовой юбке. Их сняла в магазине камера видеонаблюдения.
Тех, кто узнал этих людей или располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-999-454-92-50 или 102.