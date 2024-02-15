Девушка взяла с полки товар и спрятала его в сумку, после чего молодые люди покинули здание.

Девушка взяла с полки товар и спрятала его в сумку, после чего молодые люди покинули здание.

Омские полицейские разыскивают преступников, обокравших магазин электроники на улице Рождественского. Они похитили беспроводные наушники стоимостью 6 400 рублей.

В преступлении подозревают парня в черной куртке и девушку в длинной джинсовой юбке. Их сняла в магазине камера видеонаблюдения.

Тех, кто узнал этих людей или располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-999-454-92-50 или 102.