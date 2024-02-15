Омск-Информ
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·Происшествия

Согрели водителя и помогли ему продолжить путь сотрудники дорожно-патрульной службы.
Вчера днем на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел с дороги. Он не пострадал, но машина увязла в снегу.
Это заметили инспекторы ДПС Вадим Прокопов и Андрей Пимишин, которые патрулировали дорогу. Они предложили мужчине погреться в служебном автомобиле, потом остановили большегруз «Урал» и с помощью лебедки и дополнительных тросов вытянули иномарку обратно на дорогу.
Повреждения автомобиля оказались несерьезными. Омич смог продолжить свой путь в сторону Азовского района.
·Происшествия

Согрели водителя и помогли ему продолжить путь сотрудники дорожно-патрульной службы.
Вчера днем на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел с дороги. Он не пострадал, но машина увязла в снегу.
Это заметили инспекторы ДПС Вадим Прокопов и Андрей Пимишин, которые патрулировали дорогу. Они предложили мужчине погреться в служебном автомобиле, потом остановили большегруз «Урал» и с помощью лебедки и дополнительных тросов вытянули иномарку обратно на дорогу.
Повреждения автомобиля оказались несерьезными. Омич смог продолжить свой путь в сторону Азовского района.