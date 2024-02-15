Он перечислил нежелательной в России организации деньги от продажи спортивного объекта и помогал привлекать новых последователей.

Он перечислил нежелательной в России организации деньги от продажи спортивного объекта и помогал привлекать новых последователей.

В январе полицейские задержали омского бизнесмена, который был одним из лидеров нежелательного в России религиозного украинского движения. Как сообщает « Омскрегион », мужчине запретили покидать страну, пока идет расследование.

В 2023 году его уже привлекали к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации. Он распространял в соцсетях информацию об изменении климата, агитировал омичей и жителей других регионов вступать в это деструктивное движение и финансировать его. Мужчина даже устроил концерт с участием детей своей сожительницы, что позволило ему завлечь в движение около 100 человек. Он продал в Омске один из спортобъектов и перевел около миллиона на счета главных адептов с Украины.

Омич помогал убеждать людей в заговоре невидимых управленцев мира и приближении климатического «цербера». Якобы через 10 лет Землю ждет конец света и нужно собирать «тревожный чемоданчик», который все равно не спасет. Еще одной угрозой, по мнению лидеров организации, являются внеземные цивилизации.

– Часто рассказывали про космический корабль, который висит над Землей, о рептилоидах и аннунаках (внеземные формы жизни). Одна из главных участниц, Жанна, надевает костюм инопланетянина и передает сведения с «другой планеты», − рассказала одна из бывших последовательниц движения.

Бизнесмен пока проходит в качестве подозреваемого в совершении преступления по ст. 284.1.2.3.(«Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности, финансирование и организация ее деятельности»). Правоохранители продолжают собирать материалы для передачи их в суд.