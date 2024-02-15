Старейший обитатель местного зоопарка отлично проводит время в теплом вольере, где принимает душ и налегает на кашу.

Старейший обитатель местного зоопарка отлично проводит время в теплом вольере, где принимает душ и налегает на кашу.

15 февраля отмечается Всемирный день бегемота. В Омской области, несмотря на суровый климат и долгую зиму, уже более 35 лет живет самый настоящий гиппопотам. Его зовут Кёниг, это старейший обитатель Большереченского зоопарка. Минувшим летом учреждение широко отмечало его юбилей.

Свое имя бегемот получил от сленгового наименования Калининграда, откуда прибыл в Омскую область на закате советской эпохи в 1988 году со своей спутницей Мальвиной. Подруга, к сожалению, не дожила до наших дней, но пара гиппопотамов успела родить в Большеречье маленького сибиряка, который вскоре уехал в другой зоопарк. Сегодня Кёниг живет один, но поводов для грусти у одного из самых знаменитых обитателей Большереченского зоопарка нет: он постоянно в центре внимания и любит общение.

– Он очень эмоционален и быстро расстраивается. Очень часто, если выйти из вольера быстро и не уделить бегемоту должного внимания, он ревет, – рассказали РИА «Омск-информ» в зоопарке. – Рев жуткий, стены трясутся. Этому становились свидетелями многие гости наших экскурсий.

Сейчас, зимой, Кёниг обитает в отапливаемом вольере, но своим привычкам – плотно питаться и плескаться в воде – не изменяет. Одной только каши бегемот съедает до 10 кг. Также в его ежедневном рационе сено, овощи и фрукты. Количество последних в холодное время года уменьшено, зато 2-тонный «малыш» каждый день съедает булку хлеба. Специалисты зоопарка тщательно следят за его меню и подстраиваются под запросы старейшины.

Летом Кёниг большую часть времени проводит в бассейне, лишь изредка выходя погреться на солнце. Зимой же он обожает принимать душ из шланга. В этом году бегемоту начнут рыть уличный бассейн и расширят территорию выгульного вольера. Так что посетители зоопарка смогут чаще видеть своего любимца.