Омск-Информ
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·Общество

Об этом на заседании транспортного комитета горсовета заявил директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

В Омске 20 новых троллейбусов «Адмирал» простаивают без работы. Это происходит по нескольким причинам.

Как заявил на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов, машины ждут, когда будет реконструировано депо, бульвар Архитекторов, а также будут построены новые линии на Левобережье. Также сказывается острейший кадровый голод – многие водители участвуют в СВО.

По словам Фролова, новые «Адмиралы» стоят на территории филлилов МП «Электрический транспорт».

·Общество

Об этом на заседании транспортного комитета горсовета заявил директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

В Омске 20 новых троллейбусов «Адмирал» простаивают без работы. Это происходит по нескольким причинам.

Как заявил на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов, машины ждут, когда будет реконструировано депо, бульвар Архитекторов, а также будут построены новые линии на Левобережье. Также сказывается острейший кадровый голод – многие водители участвуют в СВО.

По словам Фролова, новые «Адмиралы» стоят на территории филлилов МП «Электрический транспорт».