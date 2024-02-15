Мужчина умело убеждал знакомых, что у него есть серьезные связи в различных структурах и это поможет развивать торговлю. Нужны лишь деньги.

Мужчина умело убеждал знакомых, что у него есть серьезные связи в различных структурах и это поможет развивать торговлю. Нужны лишь деньги.

Первомайский районный суд вынес приговор мошеннику, который умело вводил в заблуждение знакомых предпринимателей и, благодаря этому, получил от всех крупную денежную сумму.

Три года он водил за нос бизнесменов, рассказывая о связях в государственных и коммерческих структурах и уверяя в собственной платежеспособности. Он утверждал, что собирается торговать горюче-смазочными материалами. Чтобы закупать крупные партии товара, требовались и крупные деньги, которые он занимал у предпринимателей. Также в качестве предлогов выступали закупка древесины и выдача микрозаймов. Диапазон сумм – от 100 тыс. рублей до 28 млн рублей.

– Какое-то время фигурант пытался маскировать свою противоправную деятельность под гражданско-правовые отношения, создавал видимость исполнения долговых обязательств и выплачивал кредиторам проценты за пользование денежными средствами. В зависимости от полученной суммы фигурант передавал потерпевшим от 28 тысяч рублей до 1,2 млн рублей. Однако большую часть подсудимый так и не вернул потерпевшим, – сообщает УМВД России по Омской области.

В 2016 году на ушлого омича наконец-то завели уголовное дело. От следствия он скрылся, и задержали его только в 2021 году в Екатеринбурге.

– Всего от противоправной деятельности предпринимателя пострадали 30 человек и одна организация, сумма причиненного им ущерба составила более 125 миллионов рублей, – добавили в полиции.

Мошенника на шесть лет отправили в колонию общего режима, а также обязали полностью возместить материальный ущерб.