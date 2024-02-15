Мужчина повалил женщину на снег и сорвал с нее украшения.

Мужчина повалил женщину на снег и сорвал с нее украшения.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Центрального округа. Оказалось, что она стала жертвой грабителя прямо в своем доме, который находится на 16-й Линии.

Омичка рассказала, что к ней в гости зашел 40-летний мужчина, который раньше проживал по соседству. Они недолго пообщались, и он решил уйти. Женщина пошла провожать его и первая вышла во двор, тогда бывший сосед толкнул ее на снег и сорвал с нее серьгу, браслет и кольцо. Материальный ущерб составил 79 тыс. рублей.

Оказалось, что преступник уже был судим за убийство, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Его задержали, и он рассказал, что сдал украшения в ломбард за 17 тыс. рублей. При досмотре у него оказалось только 4,6 тыс. рублей, а остальное он потратил на спиртное.

Теперь на омича завели уголовное дело за грабеж. Сейчас он находится в СИЗО.