Омск-Информ
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·Общество

Это произошло утром. Специалисты пока не выяснили причину возгорания.
Сегодня рядом с супермаркетом «Пятерочка» на 21-й Амурской вспыхнул КамАЗ. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:49.
На место выехали два пожарных автомобиля и девять спасателей. Возгорание удалось локализовать в 11:00. С открытым горением сотрудники МЧС справились в 11:06.
Причина возникновения огня неизвестна. Площадь пожара составила 10 кв. м.
·Общество

Это произошло утром. Специалисты пока не выяснили причину возгорания.
Сегодня рядом с супермаркетом «Пятерочка» на 21-й Амурской вспыхнул КамАЗ. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:49.
На место выехали два пожарных автомобиля и девять спасателей. Возгорание удалось локализовать в 11:00. С открытым горением сотрудники МЧС справились в 11:06.
Причина возникновения огня неизвестна. Площадь пожара составила 10 кв. м.