Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Собственник уверяет, что годовой оборот бизнеса составляет от 32 до 40 млн рублей. 
В Омской области на продажу выставили готовый бизнес – автокемпинг, находящийся на 522 км трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. В комплекс входят помещения столовой, минимаркет, банный комплекс, здание технического назначения, скважина, две автостоянки и земельный участок площадью 1.5 г.
– Работает с 2001 года. Трасса с большим трафиком. Имеет собственную полосу примыкания к трассе (переходно-скоростная полоса) со стационарным освещением, два подъезда с трассы. Вся территория и полоса примыкания имеют современное стационарное освещение, – говорится в объявлении.
Автокемпинг предлагают приобрести за 42 млн рублей. Новому владельцу также передадут договоры с поставщиками. Продавец уверяет, что годовой оборот составляет от 32 до 40 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

Собственник уверяет, что годовой оборот бизнеса составляет от 32 до 40 млн рублей. 
В Омской области на продажу выставили готовый бизнес – автокемпинг, находящийся на 522 км трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. В комплекс входят помещения столовой, минимаркет, банный комплекс, здание технического назначения, скважина, две автостоянки и земельный участок площадью 1.5 г.
– Работает с 2001 года. Трасса с большим трафиком. Имеет собственную полосу примыкания к трассе (переходно-скоростная полоса) со стационарным освещением, два подъезда с трассы. Вся территория и полоса примыкания имеют современное стационарное освещение, – говорится в объявлении.
Автокемпинг предлагают приобрести за 42 млн рублей. Новому владельцу также передадут договоры с поставщиками. Продавец уверяет, что годовой оборот составляет от 32 до 40 млн рублей.