Омск-Информ
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·Политика

Такой законопроект уже рассматривают в Государственной думе. Решение примут до конца года.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о рассмотрении законопроекта, благодаря которому отечественные товары смогут эффективнее конкурировать с зарубежными. Речь идет о преимуществах российским компаниям при проведении госзакупок.

– Предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе речь идет о правиле «второго лишнего». Когда в случае участия иностранного и российского поставщиков преимущество отдается нашему, отечественному. Принятый закон предоставит отечественным производителям дополнительные преференции при закупках, что позволит развивать производство, создавать новые рабочие места, – пишет в своем телеграм-канале Володин.

Госдума и правительство детально обсудят проект закона и примут решение до конца текущей сессии.

·Политика

Такой законопроект уже рассматривают в Государственной думе. Решение примут до конца года.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о рассмотрении законопроекта, благодаря которому отечественные товары смогут эффективнее конкурировать с зарубежными. Речь идет о преимуществах российским компаниям при проведении госзакупок.

– Предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе речь идет о правиле «второго лишнего». Когда в случае участия иностранного и российского поставщиков преимущество отдается нашему, отечественному. Принятый закон предоставит отечественным производителям дополнительные преференции при закупках, что позволит развивать производство, создавать новые рабочие места, – пишет в своем телеграм-канале Володин.

Госдума и правительство детально обсудят проект закона и примут решение до конца текущей сессии.