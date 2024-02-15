Адвокаты приводили многочисленные доводы невиновности Олега Пахтеева, и тем не менее суд оставил приговор в силе.

Адвокаты приводили многочисленные доводы о его невиновности, и тем не менее суд оставил приговор в силе.

Омский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора, вынесенному Центральным районным судом Омска экс-председателю жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012» Олегу Пахтееву. Ранее его признали виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере и мошенничестве.

– Судом установлено, что в 2014–2016 гг. бывший председатель правления кооператива получил от 37 граждан в качестве оплаты паевого взноса за квартиры строящегося дома денежные средства, часть из которых потратил на реализацию коммерческих проектов, не связанных с возведением дома. Размер ущерба превысил 47 млн рублей, – сообщает областная прокуратура.

За это Пахтееву летом прошлого года дали шесть лет колонии строгого режима и приговорили к штрафу в 900 тыс. рублей.

Адвокаты предпринимателя привели множество доводов в пользу его невиновности, однако областной суд согласился с позицией обвинения и признал наказание справедливым. Апелляционные жалобы остались без удовлетворения.