Омск-Информ
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·Общество

Выпавшие осадки убирают с дорог и межквартальных проездов. Задействованы и спецтехника, и рабочие руки.

После пришедших в Омск морозов прекратились снегопады. Поэтому городские дорожные службы начали усиленно вывозить выпавший снег.

Сегодня днем на омских улицах работает 242 спецмашины. Действует при этом не только спецтехника, но и рабочие. От снега чистятся как автомобильные дороги, так и пешеходные маршруты, хотя омичи и продолжают жаловатся на непролазные тропы.

Как сообщили в мэрии Омска, вывоз снега, снятие наледи и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров будет проводиться во всех округах.

·Общество

Выпавшие осадки убирают с дорог и межквартальных проездов. Задействованы и спецтехника, и рабочие руки.

После пришедших в Омск морозов прекратились снегопады. Поэтому городские дорожные службы начали усиленно вывозить выпавший снег.

Сегодня днем на омских улицах работает 242 спецмашины. Действует при этом не только спецтехника, но и рабочие. От снега чистятся как автомобильные дороги, так и пешеходные маршруты, хотя омичи и продолжают жаловатся на непролазные тропы.

Как сообщили в мэрии Омска, вывоз снега, снятие наледи и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров будет проводиться во всех округах.