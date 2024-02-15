Остановку «Студия Л. Ермолаевой» поставили прямо перед ТК, и теперь автобусы не могут к ней подъехать. Омичи возмущены.

Остановку «Студия Л. Ермолаевой» поставили прямо перед ТК, и теперь автобусы не могут к ней подъехать. Омичи возмущены.

В Омске остановку «Студия Л. Ермолаевой» перенесли, развернули на 90 градусов и поставили перед торговым комплексом «Темп». Об этом в социальных сетях рассказала жительница города Анюта Крутова. По ее словам, сделали это еще перед Новым годом и, кажется, возвращать остановочный павильон на место не собираются.

– Еще перед Новым годом убрали остановку «Студия Л. Ермолаевой». Поставили перед магазином. Теперь ни от снега, ни от ветра негде спрятаться, – пишет горожанка.

В мэрии города на жалобу омички сразу же отреагировали и заявили, что остановка была перенесена в конце декабря из-за проведения работ «Омскводоканала». В ведомстве заверили, что павильон вернут на место только после того, как в городе установится плюсовая температура и организация закончит работы. Однако в комментариях под постом омичи отметили, что никаких работ сейчас на месте не ведут. Кроме того, жители города возмущены, что им приходится стоять почти на дороге, так как общественный транспорт подъехать к остановке не может.