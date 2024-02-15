К моменту прибытия пожарных в доме уже частично обрушилась крыша.

К моменту прибытия пожарных в доме уже частично обрушилась крыша.

В региональном МЧС рассказали о пожаре, который произошел в частном доме в Кировском округе. Возгорание началось около 21:00 13 февраля.

К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем, часть крыши уже обрушилась. Из горящего жилища самостоятельно смогли выбраться 3 человека, в том числе один ребенок. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В результате происшествия пострадала женщина, которая была в гостях. Она получила ожоги.