В здании прорвало трубу системы отопления. Вода лилась с потолка прямо на деревянное покрытие. Последствия оперативно устранили.
Крытый велотрек в Омске (Вавилова, 45) залило водой. Об этом сообщают в соцсетях горожане. Судя по видеозаписи с места происшествия, вода лилась откуда-то с потолка. Деревянное покрытие пытаются спасти с помощью расстеленного на нем баннера.
– Накануне вечером в Омском велотреке прорвало одну из труб системы отопления. Оперативно остановили течь и устранили последствия прорыва. Сегодня министр спорта Иван Колесник, руководитель трека Александр Окунев и директор академии велоспорта Николай Николаев с утра еще раз осмотрели трековое полотно и ядро. Никаких повреждений нет, тренировочные занятия проходят по расписанию, – сообщили в министерстве спорта.
Напомним, Омский велотрек открыли в 2014 году. Его строили в соответствии с олимпийскими стандартами.