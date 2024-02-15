Строители делали ремонт в доме женщины в одном из сел региона. Когда они меняли проводку, произошел пожар.

Строители делали ремонт в доме женщины в одном из сел региона. Когда они меняли проводку, произошел пожар.

В суд обратилась одна из жительниц Омской области, которая попросила помочь ей взыскать со строителей 437 тыс. рублей в качестве материального ущерба, причиненного в результате пожара.

Женщина рассказала, что недавно купила дом с участком земли. Так как зданию требовался ремонт, она заключила устный договор со строительной бригадой. Подрядчик пообещал полностью отремонтировать дом, разобрать печное отопление и установить электрический котел для обогрева.

Однако, когда строители меняли электропроводку, произошел пожар. Огонь полностью уничтожил кровлю дома, сильно повредил стены, пол и весь стройматериал, который был куплен для дальнейшего ремонта. Оказалось, что возгорание случилось из-за того, что рабочие нарушили правила пожарной безопасности. Они оставили без присмотра затопленную печь.

Суд полностью встал на сторону сельчанки и обязал строителей выплатить всю сумму. Однако делать они этого не спешили, поэтому в проблему пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебные приставы уведомили граждан о возбужденных в отношении них исполнительных производствах, разъяснив, что в случае невыплаты присужденной судом суммы последуют принудительные меры взыскания и предусмотренные законом штрафные санкции. Поскольку граждане не спешили своевременно исполнить решение суда, должностными лицами были вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы страны и об обращении взыскания на денежные средства должников, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Только после этого женщина получила компенсацию от одного из строителей.