По итогам рейтинга крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Омский водоканал вошел в число лучших работодателей России за 2023 год.

По итогам рейтинга крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Омский водоканал вошел в число лучших работодателей России за 2023 год.

Омский водоканал заслуженно удостоился звания привлекательного и открытого работодателя по версии рейтинга работодателей России за 2023 год, составленного крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Предприятие отмечено по итогам рейтинга среди крупных компаний численностью свыше 1001 человек как привлекательный и открытый работодатель, успешно развивающий HR-процессы и имидж компании. Всего в почетный список вошло около полутора тысяч организаций со всей страны.

- Омский водоканал – крупное предприятие коммунального комплекса в Омской области. Мы стремимся создать комфортные условия труда для сотрудников, ежегодно индексируем заработную плату. Наши работники занимаются спортом в секциях, могут обследоваться за счет работодателя и улучшить здоровье по санаторным путевкам. Признание HH омского водоканала в числе лучших работодателей – это показатель надёжности и стабильности предприятия, - отметила директор по персоналу омского водоканала Анна Литвинова.

Омский водоканал не только заботится о своих сотрудниках, но и готов принять на работу молодых специалистов, выпускников профильных образовательных учреждений. Для тех, кто не имеет специального образования, предприятие организует обучение. Любой сотрудник может построить успешную карьеру в компании. Все работники предприятия получают достойный социальный пакет и дважды в месяц зарплату, а также средства индивидуальной защиты и спецодежду за счет работодателя.

Важно, что студенты профильных факультетов могут пройти производственную практику на предприятии.