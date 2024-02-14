Чиновники считают, что работник ИП уничтожил 8,8 га леса стоимостью 55 млн рублей.

Чиновники считают, что мужчина уничтожил 8,8 га леса стоимостью 55 млн рублей.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области попыталось взыскать с предпринимателя 55 млн рублей. В такую сумму чиновники оценили ущерб от пожара в Оконешниковском районе, который произошел 29 апреля прошлого года. Суд установил, что работник ИП главы КФХ Якушева В.Л. поджег валок прошлогодней льняной соломы на сельскохозяйственном поле. Огонь распространился и уничтожил 8,8 га леса.

Районный суд чиновникам отказал, посчитав, что сумму ущерба они рассчитали формально, а вред животным не доказали. Тогда министерство обратилось с апелляцией в Омский областной суд и выиграло дело.

– При невозможности точного установления характера, степени и размера вреда законодателем на правонарушителя возложена обязанность возместить вред на основании утвержденных в установленном порядке такс и методик, что суд первой инстанции не учел, – сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Поскольку мужчина исполнял свои трудовые обязанности, виновным в пожаре признали индивидуального предпринимателя. Суд учел финансовое положение ИП и решил взыскать с него в доход бюджета Оконешниковского района 400 000 рублей.