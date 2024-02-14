Мужчине позвонили друзья и позвали в баню, но ехать туда было не на чем. Где найти машину, омичу долго думать не пришлось.

Мужчине позвонили друзья и позвали в баню, но ехать туда было не на чем. Где найти машину, омичу долго думать не пришлось.

В Омске на Иртышской набережной сотрудники ДПС попытались задержать водителя автомобиля ВАЗ-2107. При виде стражей порядка мужчина скрылся, но возле заправки на улице 1-й Красной Звезды застрял в снегу. Находящиеся в салоне пассажиры сразу же разбежались в разные стороны. Однако двоих людей все-таки удалось поймать. Водителя среди них не было. Автомобиль пришлось поместить на штрафстоянку.

Спустя время после инцидента в отдел полиции № 6 обратился 24-летний молодой человек. Он рассказал, что его машина «Жигули» была припаркована во дворе дома на улице 5-я Линия, а потом она пропала. Позже поступило еще одно заявление об угоне ВАЗ-2107, уже от 27-летнего омича. Машина пропала со двора дома на Космическом проспекте. Вскоре ее нашли брошенной недалеко от перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной.

На этом заявления об угонах в полицию поступать не перестали. Произошло еще два таких случая. Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 остались на парковочных местах во дворах домов на улице Романенко и Космический проспект. Но владельцы обнаружили их открытыми, а в замках зажигания были оборваны провода.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, угонщиком оказался 31-летний житель Октябрьского округа.

– Мужчина ранее уже судим за различные преступления, в том числе за кражу и мошенничество. На допросе злоумышленник рассказал дознавателю, что находился дома, когда ему позвонил приятель и позвал в баню на улице Панфилова. Как добраться, долго не думал – решил воспользоваться чужой машиной. Сначала пробовал уехать на ВАЗ-2106, а затем на ВАЗ-2107, припаркованных прямо во дворе дома. Проник в салон сначала одного, потом другого автомобиля, но завести не смог. Тем не менее решения злоумышленник не изменил. Подходящее средство передвижения нашел на Космическом проспекте. Третья попытка оказалась удачной, но подвел стиль вождения, – рассказали в ведомстве.

Дальше мужчина вошел во вкус и уже не смог остановиться. Четвертую машину угнал с улицы 5-я Линия, а потом забрал друзей из бани и повез по домам в Ленинской округ.

Полиция возбудила четыре уголовных дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.