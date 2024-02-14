Омск-Информ
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·Авто

Автолюбителей не смущают пешеходы, которые ожидают общественный транспорт.
Жители Центрального округа пожаловались на водителей, которые превратили остановку общественного транспорта в парковку для своих автомобилей. Пост появился в паблике «Омск Live».
– Остановка «Областная больница» (ул. Березовая). Каждый день водители, никого не стесняясь, паркуются прям на остановке общественного транспорта, проезжая через людей, стоящих на остановке, еще и сигналят, чтобы им дали проехать, – сообщается в посте.
Автор просит сотрудников ГИБДД вмешаться и наказать нарушителей правил дорожного движения.
·Авто

Автолюбителей не смущают пешеходы, которые ожидают общественный транспорт.
Жители Центрального округа пожаловались на водителей, которые превратили остановку общественного транспорта в парковку для своих автомобилей. Пост появился в паблике «Омск Live».
– Остановка «Областная больница» (ул. Березовая). Каждый день водители, никого не стесняясь, паркуются прям на остановке общественного транспорта, проезжая через людей, стоящих на остановке, еще и сигналят, чтобы им дали проехать, – сообщается в посте.
Автор просит сотрудников ГИБДД вмешаться и наказать нарушителей правил дорожного движения.