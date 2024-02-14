Изготовленные в рамках гособоронзаказа модернизированные машины оснащены усиленной динамической защитой и дополнительным модулем защиты башни.

Изготовленные в рамках гособоронзаказа модернизированные машины оснащены усиленной динамической защитой и дополнительным модулем защиты башни.

Омский завод транспортного машиностроения (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») отгрузил заказчику очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения гособоронзаказа. Предприятие полностью и в срок выполняет обязательства перед Министерством обороны РФ по поставке в войска бронетехники.

Модернизированные машины имеют усиленную динамическую защиту, что существенно повышает безопасность экипажа. Помимо этого, танки уходят с территории Омского завода транспортного машиностроения с дополнительным модулем защиты башни, который был впервые продемонстрирован в рамках форума «Армия-2023».

Т-80БВМ является современной версией советского танка Т-80. В войска поставляется с 2017 года. Машина укомплектована мощным газотурбинным двигателем, обеспечивающим высокие скоростные характеристики и маневренность. Танк отвечает всем современным требованиям и хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в разных климатических условиях.