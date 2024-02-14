Строительством платного моста через Омь займется одна из омских компаний. Работы завершат через два года.

Строительством платного моста через Омь займется одна из омских компаний. Работы завершат через два года.

Стало известно, кто построит платный мост через Омь, от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Объект будет связывать Амурский поселок с окружной дорогой.

Строительством займется компания «ИФР-Омь». Это единственная организация, от которой поступила заявка на участие. Протяженность дороги составит не более 1,2 километра. Автолюбители будут ездить по ней со скоростью не более 70 км/ч. Мост будет платным, а количество полос на нем четыре.

Всего на строительство объекта направят 1,6 млрд рублей. Закончить все работы планируют в 2026 году.