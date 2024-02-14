Омск-Информ
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·Общество

Три погрузчика и один грейдер уже доставлены на базу в Кировском округе. Это еще не вся партия, парк будет пополняться. 

На базу Управления дорожного хозяйства и благоустройства в Кировском округе поступили новые дорожные машины – три погрузчика и один тяжелый автогрейдер. Последний сразу же отправился работать на омские улицы, а погрузчики примутся за дело после оформления документов. 

В целом пополним гараж предприятия восемью автогрейдерами, тремя фронтальными снегопогрузчиками со снегоочистителями и восемью единицами навесного оборудования – шнекороторами на базе тракторов МТЗ, – пояснил мэр Омска Сергей Шелест.

На покупку техники из городского бюджета выделили 150 млн рублей. 

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·Общество

Три погрузчика и один грейдер уже доставлены на базу в Кировском округе. Это еще не вся партия, парк будет пополняться. 

На базу Управления дорожного хозяйства и благоустройства в Кировском округе поступили новые дорожные машины – три погрузчика и один тяжелый автогрейдер. Последний сразу же отправился работать на омские улицы, а погрузчики примутся за дело после оформления документов. 

В целом пополним гараж предприятия восемью автогрейдерами, тремя фронтальными снегопогрузчиками со снегоочистителями и восемью единицами навесного оборудования – шнекороторами на базе тракторов МТЗ, – пояснил мэр Омска Сергей Шелест.

На покупку техники из городского бюджета выделили 150 млн рублей. 

1148