Хвойные деревья мужчина рубил без заключения договоров, что и привело его на скамью подсудимых. Вину он не признал.

Хвойные деревья мужчина рубил без заключения договоров, что и привело его на скамью подсудимых. Вину он не признал.

66-летнего жителя Тары местный суд приговорил к 10 месяцам тюремного заключения. Не заключив необходимые договоры, он нарубил более 173 кубометров пихты и сосны. Материальный ущерб лесному фонду от этих действий превысил 652 тыс. рублей.

При этом мужчина не признал вину и не возместил ущерб добровольно.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд в полном объеме удовлетворил иск тарского межрайонного прокурора о взыскании с виновного лица суммы причиненного материального ущерба. В целях обеспечения исковых требований сохранен арест на его имущество (дорогостоящий автомобиль), – прокомментировали приговор в прокуратуре Омской области.

Пожилого лесоруба взяли под стражу в зале суда.