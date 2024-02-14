Квартиру заливало из-за засора. Управляющая компания его устранила, но ущерб жилищу уже был значительный, поэтому хозяин обратился в суд.

Квартиру заливало из-за засора. Управляющая компания его устранила, но ущерб жилищу уже был значительный, поэтому хозяин обратился в суд.

Омич подал в суд на жилищно-коммунальную организацию из-за затопления его квартиры на проспекте Маркса. Мужчина объяснил, что из-за протекания с потолка оказались залиты углы в комнатах и намокло напольное покрытие. Комиссия пришла к заключению, что во время ливня в ливневую канализацию попал мусор, и поэтому вся вода попала в квартиру омича.

Злополучный засор жилищно-коммунальная организация устранила, но ущерб квартире уже был нанесен.

– Экспертизой выявлены повреждения ламината, деформация откосов дверей, трещины плинтуса в стене, следы потеков в коридоре. Такое затопление происходило неоднократно, и каждый раз затопление увеличивалось. В связи с этим омич направил требование в коммунальную организацию для возмещения причиненного ущерба. Однако решить вопрос в досудебном порядке и найти ответственных за порчу имущества не удалось, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Суд рассмотрел иск хозяина квартиры и обязал компанию выплатить ему 123 тыс. рублей. В эту сумму вошли возмещение материального ущерба, компенсация морального вреда, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и судебные расходы.

ЖКО не захотела терпеть дополнительные убытки и выплатила всю сумму. Решение суда исполнено.