Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Вчера утром в садоводческом товариществе, которое находится в селе Розовка в Омском районе загорелась дача. Для борьбы с возгоранием было направлено 12 человек и 3 пожарных автомобиля.
К моменту, когда спасатели прибыли на место, дом горел полностью. Площадь возгорания составила 180 кв. м. По информации регионального МЧС, пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
·Происшествия

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Вчера утром в садоводческом товариществе, которое находится в селе Розовка в Омском районе загорелась дача. Для борьбы с возгоранием было направлено 12 человек и 3 пожарных автомобиля.
К моменту, когда спасатели прибыли на место, дом горел полностью. Площадь возгорания составила 180 кв. м. По информации регионального МЧС, пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.