Оказалось, что почти половина омских работодателей считают, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах.
Аналитики центра Зарплаты. ру выяснили, как омские работодатели относятся к служебным романам. Оказалось, что 19% из них недовольны этим. Еще 66% начальников относятся к симпатии между коллегами нейтрально, а 15% - положительно.
45% работодателей считают, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах. Как показывают их наблюдения за влюбленными сотрудниками, в основном они часто отвлекаются на совместные беседы, перекуры и чаепития, часто опаздывают и задерживаются на обеденных перерывах, ведут постоянные переписки в рабочих или личных мессенджерах, а также становятся сообщниками и прикрывают ошибки друг друга. Еще 70% отмечают, что в коллективе появляется множество сплетен, которые плохо влияют на рабочую обстановку.