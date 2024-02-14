Оказалось, что почти половина омских работодателей считают, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах.

Оказалось, что почти половина омских работодателей считают, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах.

Аналитики центра Зарплаты. ру выяснили, как омские работодатели относятся к служебным романам. Оказалось, что 19% из них недовольны этим. Еще 66% начальников относятся к симпатии между коллегами нейтрально, а 15% - положительно.

45% работодателей считают, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах. Как показывают их наблюдения за влюбленными сотрудниками, в основном они часто отвлекаются на совместные беседы, перекуры и чаепития, часто опаздывают и задерживаются на обеденных перерывах, ведут постоянные переписки в рабочих или личных мессенджерах, а также становятся сообщниками и прикрывают ошибки друг друга. Еще 70% отмечают, что в коллективе появляется множество сплетен, которые плохо влияют на рабочую обстановку.