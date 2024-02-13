Главный тренер «Авангарда» признал, что команда сама виновата в сегодняшнем поражении. Однако перед плей-офф его это не пугает.

Главный тренер «Авангарда» признал, что команда сама виновата в сегодняшнем поражении. Однако перед плей-офф его это не пугает.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение (2:7) от «Салавата Юлаева» в Уфе. Говоря об игре, Кравец выделил три момента.

– Первый: полностью владеем инициативой и побеждаем соперника в первом периоде по броскам. Второй: большинство – восемь минут большинства и ни одного гола. Третий: нельзя опускать руки, нужно бороться до конца и выкладываться. Да, нанесли 43 броска, но проиграли. Сами виноваты, – считает Кравец.

При этом главный тренер уверен, что сегодня у нашей команды было достаточно и бросков, и моментов, и давления. Надо только забивать. Кравец также заметил, что у «Авангарда» нет в этом сезоне проблем с «Салаватом». Просто он играет лучше.

Плей-офф уже скоро и отвечая на вопрос о том, не пугает ли такое большое количество пропущенных шайб, Кравец припомнил предыдущую игру с «Сибирью». В ней «Авангард» сам забросил семь раз. Тренер дал понять, что сегодняшний разгром – просто неудача. Ну а поскольку бытует распространенный тезис о том, что кубки выигрываются обороной, специалист заявил, что в клубе будут тренировать этот игровой компонент, а также вратарей.

Кстати, с плей-офф связан еще один тезис: якобы команды специально выбирают себе соперника. На эту тему Кравец также высказался.

– Естественно, иногда задумываешься над тем, на кого можно попасть: с кем игры хорошо складывались, с кем – не очень. Но чтобы думать: «Ага, вот этих мы четыре раза обыграли, надо на них попасть» – такого нет. Можно четыре раза обыграть в чемпионате, а потом проиграть. Все относительно. Уверенности, может и больше, но результат может быть совсем другим. Нужно каждый матч играть на победу, а там уж как Бог даст, – признался Кравец.

«Авангард» еще может выиграть регулярный чемпионат. И говоря о потенциальном Кубке Континента Михаил Кравец отметил, что занимать первое место всегда почетно и приятно. И если возможность есть, нужно к этому стремиться. Но главное все же – качество игры.