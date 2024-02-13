Как утверждали очевидцы, неадекватный мужчина отобрал смартфон у девушки, с которой произошел эпилептический припадок.

Как утверждали очевидцы, неадекватный мужчина отобрал смартфон у девушки, с которой произошел эпилептический припадок.

Пользователи соцсетей сообщили об инциденте, произошедшем сегодня в Советском округе на остановке «Улица Бархатовой». Как утверждают очевидцы, неадекватный молодой человек забрал телефон у девушки, с которой произошел приступ эпилепсии.

– Позже другой молодой человек отобрал у него телефон и вернул его девушке, в целости и сохранности, – сообщается в паблике Инцидент Омск.

Случаем заинтересовалась полиция.

– По данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности нарушителя, – сообщили в УМВД России по Омской области.

При этом в Управлении МВД отметили, что информации о случившемся в полицию не поступало.