Одно заведение общепита сменит другое на улице Ленина. Оба проекта развивает омский предприниматель.

Одно заведение общепита сменит другое на улице Ленина. Оба проекта развивает омский предприниматель.

В самом центре Омска на улице Ленина закроется пиццерия «ПИЦЦОТ». Вместо нее на этом месте откроется ресторан грузинской кухни «Nana». Одно из этих заведений уже работает в городе с 2022 года и находится на Иртышской набережной.

Впрочем, в случае с «ПИЦЦОТ» правильнее говорить не пиццерия, а остерия. Так называют рестораны исключительно с итальянской кухней. Помимо помещения на Ленина у «ПИЦЦОТ» есть еще один филиал в Омске.

И «ПИЦЦОТ», и «Nana» – проекты омского предпринимателя Антона Назаренко.