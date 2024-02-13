Некомфортные погодные условия могут не только создавать неудобства, но и провоцировать чрезвычайные ситуации
Как прогнозирует Обь-Иртышское УГМС, 14 февраля в регионе местами может быть не слишком приятная погода: сильный снег и ветер с порывами 15-20 м/с, днем он может усилиться до 24 м/с. Также ожидается метель, способная ухудшить видимость. На дорогах гололедица, снежный накат и заносы.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили омичей в мэрии Омска.
Жителям Омска напомнили контакты, по которым стоит сообщить о ЧС и авариях, если они возникнут:
- дежурная смена ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области – 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, а также 101 при звонке с мобильного телефона;
- Единая дежурно-диспетчерская служба города – 78-78-78.