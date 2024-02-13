Омск-Информ
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·Общество

Проверка была внезапной, однако ее результаты вполне удовлетворили экспертов строительного надзора.

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области внепланово проверили, как идет строительство школы в микрорайоне Прибрежный.

– Устройство монолитных конструкций здания выполнено в полном объеме, кладка внутренних и наружных стен – 80 %, монтаж металлоконструкций кровли – 50 %, – сообщили в Госстройнадзоре по Омской области.

Школа в Прибрежном рассчитана на 1122 места. Сейчас там возводится кирпичная кладка стен, монтируются инженерные системы жизнеобеспечения, ведутся отделочные работы.

·Общество

Проверка была внезапной, однако ее результаты вполне удовлетворили экспертов строительного надзора.

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области внепланово проверили, как идет строительство школы в микрорайоне Прибрежный.

– Устройство монолитных конструкций здания выполнено в полном объеме, кладка внутренних и наружных стен – 80 %, монтаж металлоконструкций кровли – 50 %, – сообщили в Госстройнадзоре по Омской области.

Школа в Прибрежном рассчитана на 1122 места. Сейчас там возводится кирпичная кладка стен, монтируются инженерные системы жизнеобеспечения, ведутся отделочные работы.