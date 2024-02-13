Омск-Информ
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·Общество

Изменения в руководстве иудейской организации произошли накануне.
Вчера в омской иудейской общине «Ор Хадаш» сменился руководитель. Как сообщают «Коммерческие вести», пост председателя покинул бизнесмен Геннадий Фридман, который возглавлял общину последние 15 лет.
Новым председателем выбрали предпринимателя, генерального директора ООО «Медэкспорт-Северная звезда», совладельца аптечной сети «Фармакопейка» Олега Милютина. Фридман же остался в совете общины.
Отметим, что иудейская община Омска «Ор Хадаш» существует довольно давно. При ней в городе работают воскресная школа, спортивный клуб, детский сад, благотворительная столовая и лицей.
·Общество

Изменения в руководстве иудейской организации произошли накануне.
Вчера в омской иудейской общине «Ор Хадаш» сменился руководитель. Как сообщают «Коммерческие вести», пост председателя покинул бизнесмен Геннадий Фридман, который возглавлял общину последние 15 лет.
Новым председателем выбрали предпринимателя, генерального директора ООО «Медэкспорт-Северная звезда», совладельца аптечной сети «Фармакопейка» Олега Милютина. Фридман же остался в совете общины.
Отметим, что иудейская община Омска «Ор Хадаш» существует довольно давно. При ней в городе работают воскресная школа, спортивный клуб, детский сад, благотворительная столовая и лицей.