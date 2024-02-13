За животным должен был следить хозяин, но он был пьян и этим не занимался.

За животным должен был следить хозяин, но он был пьян и этим не занимался.

Жителя села Бологого в Русско-Полянском районе обязали заплатить 25 тыс. рублей семье 7-летнего мальчика. Собака мужчины напала на ребенка.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошел 26 октября. Мальчик шел по улице Олимпийской, когда пес вцепился зубами в его правое предплечье. В результате ребенка госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы.

Суд согласился с тем, что за травмы школьника несет ответственность хозяин собаки, который проявил халатность. Мужчина был пьян и не следил за питомцем.