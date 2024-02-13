В Год семьи на официальном сайте ведомства будут регулярно публиковаться серии материалов о земляках и их секретах семейного счастья.

В Год семьи на официальном сайте ведомства будут регулярно публиковаться серии материалов о земляках и их секретах семейного счастья.

Омская область активно включилась в проведение Года семьи. Напомним, что губернатор Виталий Хоценко утвердил соответствующий план мероприятий, состоящий более чем из 150 пунктов. Это фестивали, форумы, выставки, семинары и многое другое. Значительную часть запланированных акций будут организовывать социальные учреждения региона, но курирующее их министерство труда и социального развития Омской области внесет и свой непосредственный вклад в празднование Года семьи. В частности, на официальном сайте ведомства будут регулярно публиковаться серии материалов о земляках и их секретах семейного счастья. В рамках проекта «Семейные истории» на сайте был размещен материал о семье Дмитрия и Ирины Симейкиных, в которой воспитываются шестеро детей. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки у семьи появилась возможность решить жилищный вопрос – построить дом.

– В Год семьи мы будем не только последовательно развивать соответствующие меры поддержки и программы, но и искать новые подходы к продвижению, популяризации семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными. Будем показывать семьи, которые служат нравственным и моральным ориентиром для других, воплощают традиции взаимовыручки и душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, – подчеркнул министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Продолжила рубрику «Семейные истории» на сайте Минтруда публикация о молодой семье Бобровских, ставшей в 2022 году номинантом ежегодной премии губернатора Омской области «Семья года» по ходатайству комплексного центра социального обслуживания «Рябинушка». Все члены семьи активно занимаются спортом и проводят совместный досуг с пользой для здоровья: устраивают пробежки в парке, катаются на лыжах, с интересом открывают для себя достопримечательности Омской области. В наступивший Год семьи Бобровские также будут принимать активное участие в различных мероприятиях, а значит, копилка наград родителей и детей будет постоянно пополняться.