Омск-Информ
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·Происшествия

Компанию мужчинам составили еще двое приятелей. В ходе застолья возник конфликт, и ранее судимый мужчина взялся за нож.

В Таре убили 34-летнего мужчину. Его тело обнаружено в доме на улице 2-я Линия. Вскоре следователи установили подозреваемого.  

– Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 37-летний знакомый потерпевшего, который после совместного распития спиртного, в компании еще двух мужчин, в ходе возникшего конфликта нанес удар кухонным ножом мужчине, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщили в СУ СК по Омской области.

Двое мужчин, участвовавших в застолье и ставших свидетелями преступления, сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Убийцу задержали и намерены отправить его под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.

·Происшествия

Компанию мужчинам составили еще двое приятелей. В ходе застолья возник конфликт, и ранее судимый мужчина взялся за нож.

В Таре убили 34-летнего мужчину. Его тело обнаружено в доме на улице 2-я Линия. Вскоре следователи установили подозреваемого.  

– Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 37-летний знакомый потерпевшего, который после совместного распития спиртного, в компании еще двух мужчин, в ходе возникшего конфликта нанес удар кухонным ножом мужчине, от которого потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщили в СУ СК по Омской области.

Двое мужчин, участвовавших в застолье и ставших свидетелями преступления, сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Убийцу задержали и намерены отправить его под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.