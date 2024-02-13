Пьяный мужчина ехал на машине с неисправными тормозами и устроил ДТП.

Пьяный мужчина ехал на машине с неисправными тормозами и устроил ДТП.

Калачинский городской суд признал 40-летнего жителя села Ивановка виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что привело к гибели двоих людей. В качестве наказания мужчину решили отправить на 11 лет в колонию общего режима. Еще на 2 года 10 месяцев его лишили водительских прав. Водителя также обязали выплатить 3 млн рублей матери погибшей девушки.

Авария произошла 4 ноября 2022 года. В этот вечер сельчанин, которого несколько месяцев назад приговорили к условному сроку за хранение наркотиков, сел пяным за руль своего ВАЗа. У машины отсутствовал гидропривод тормозного механизма заднего колеса, но это мужчину не остановило. Он разогнался до 100 км/ч и на трассе Калачинск – Ивановка – Кабанье сбил супружескую пару.

Как сообщает пресс-служба суда, 20-летняя девушка и 23-летний парень шли по обочине. Они погибли на месте, а водитель сбежал.

В суде житель деревни признал свою вину. После оглашения приговора его сразу взяли под стражу. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Мужчина может его обжаловать.