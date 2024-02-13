Сельчанин оказался на месте проведения следственных мероприятий случайно: просто зашел в гости к приятельнице.

Сельчанин оказался на месте проведения следственных мероприятий случайно: просто зашел в гости к приятельнице.

Вчера Горьковский районный суд признал 33-летнего местного жителя виновным в оскорблении полицейского и применении к нему неопасного для жизни насилия. В качестве наказания сельчанину назначили 1 год лишения свободы условно.

Суд установил, что вечером 3 октября мужчина приехал к своей знакомой. В доме у женщины, подозреваемой в хранении наркотиков, в это время проводили обыск. Мужчина начал оскорблять следователя и оперуполномоченного. Последнего он также ударил кулаком в плечо.

Отметим, что в суде сельчанин свою вину не признал. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его могут обжаловать обе стороны.