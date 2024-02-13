Женщине пришлось продать ноутбук, машину и телефон, чтобы отдать мошенникам то, чего они требуют. Сумма потерянного составила 2,3 млн.

В полицию обратилась 58-летняя омичка, работающая медсестрой в одной из больниц. Она рассказала, что из-за своей доверчивости лишилась крупной суммы денег.

Инцидент произошел несколько дней назад. Женщине позвонили и представились менеджером оператора сотовой связи. Когда омичка узнала, зачем ей звонят, она тут же занервничала. Оказалось, что скоро заканчивается контракт по тарифу и требуется срочно продлить его действие. Если она это не сделает, то лишится возможности совершать звонки.

«Менеджер» убедил омичку, что проблемы можно решить прямо сейчас, нужно только передать ему полученные в СМС коды. Женщина, ничего не подозревая, так и поступила, а вслед услышала: «Мы – мошенники, спасибо за деньги».

В следующие несколько дней кто только не звонил жительнице города. Сначала «специалист» портала госуслуг сообщил, что аккаунт взломан и аферисты пытаются оформить на нее кредиты. Потом «сотрудник» Центробанка пообещал помочь спасти ее деньги. Однако сначала необходимо оформить заем и перевести средства на «безопасные счета». Растерянная и находящаяся под постоянным психологическим давлением женщина выполнила все действия и перевела жуликам 1,5 млн рублей.

Но и на этом атаки мошенников не закончились. Дальше объявился «сотрудник ФСБ», который заверил медсестру, что аферисты смогли завладеть деньгами и от ее имени перевели всю сумму на Украину. Теперь горожанка подозревается в финансировании террористов, и скоро к ней придут с обыском. Необходимо спасать имущество и хранящиеся дома деньги.

– Гражданка по наводке преступников в течение нескольких часов продала машину за 580 тыс. рублей, ноутбук, телефон и золотые украшения сдала в ломбард. Всю сумму, а также личные сбережения, не сомневаясь, перевела на «безопасный» счет. В том, что все вернется после проведения неких следственных действий, ее убедил «оперативник», с которым омичка говорила по видеосвязи. О том, что все произошедшее – обман, узнала только от сына, который проживает в другом городе и на выходных позвонил, чтобы узнать, как дела у мамы, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Общая сумма причиненного ущерба составила 2,3 млн рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».