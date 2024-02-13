Омск-Информ
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·Общество

30-метровый флагшток в «Омской крепости» был установлен 5 декабря прошлого года. Теперь он подсвечивается.
У флагштока в «Омской крепости» теперь появилась подсветка. Ее обеспечивают специальные прожекторы. Мощность рассеивания составляет 150 Вт с лучом рассеивания 30 градусов.
Отметим, что 30-метровый флагшток в «Омской крепости» был установлен 5 декабря прошлого года. Примерно через неделю на 30-метровую высоту флагштока водрузили огромное полотно российского триколора. Флаг был сделан из специального износостойкого материала.
Одним из меценатов, которые вложили средства на установку флагштока, стал соучредитель НПО «Мир» Александр Валиков.
·Общество

30-метровый флагшток в «Омской крепости» был установлен 5 декабря прошлого года. Теперь он подсвечивается.
У флагштока в «Омской крепости» теперь появилась подсветка. Ее обеспечивают специальные прожекторы. Мощность рассеивания составляет 150 Вт с лучом рассеивания 30 градусов.
Отметим, что 30-метровый флагшток в «Омской крепости» был установлен 5 декабря прошлого года. Примерно через неделю на 30-метровую высоту флагштока водрузили огромное полотно российского триколора. Флаг был сделан из специального износостойкого материала.
Одним из меценатов, которые вложили средства на установку флагштока, стал соучредитель НПО «Мир» Александр Валиков.